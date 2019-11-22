Правительство утвердило Табачную концепцию до 2035 года

Правительство России утвердило Табачную концепцию до 2035 года.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в «Газету.Ru».

Минздраву поручено разработать мероприятия по реализации концепции за 6 месяцев.

В документе содержатся меры, направленные на защиту от никотиновой зависимости, сокращение никотинсодержащей продукции, включая электронные средства доставки никотина и электронные средства нагревания табака.

Запланировано, что к 2035 году число курящих россиян сократится до 21%.