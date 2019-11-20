Страны СНГ договорились об обмене налоговой информацией

Руководители налоговых служб стран СНГ договорились о стандарте обмена налоговой информацией, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина.

По словам главы ФНС, на XXVI заседании координационного совета руководителей налоговых служб государств Содружества удалось договориться о стандарте информационного обмена, внедрение которого запланировано на ближайшее время.

Мишустин отметил, что пилотная версия стандарта появится в августе 2020 года, а начало его промышленной эксплуатации запланировано на 2021 год.

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