Путин спрогнозировал инфляцию в России «меньше 3%» в начале 2020 года

Президент России Владимир Путин спрогнозировал в стране инфляцию ниже 3% в начале 2020 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Текущий рост потребительских цен - 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», — заявил российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предположил, что уровень инфляции по итогам 2019 года будет ближе к 3%.

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