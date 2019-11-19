Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС.

Доходы бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн руб., в 2021 — 21,246 трлн руб., в 2022 году — до 22,058 трлн руб.

Расходы бюджета в 2020 году запланированы на уровне19,503 трлн руб., В 2021 году — 20,634 трлн руб. и 21,763 трлн руб. в 2022 году.

Объем ВВП на 2020 год прогнозируется на уровне 112,863 трлн руб.

Третье чтение проекта бюджета запланировано на 21 ноября.

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