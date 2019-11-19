Путин поручил представить предложения по строительству моста через Лену

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о поручении главы государства по проекту строительства моста через реку Лену. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российский лидер поручил кабинету министров представить предложения по мосту через Лену в районе Якутска.

«Да, поручено представить предложения», — сказал Песков.

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