Путин поручил представить предложения по строительству моста через Лену

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Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о поручении главы государства по проекту строительства моста через реку Лену. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российский лидер поручил кабинету министров представить предложения по мосту через Лену в районе Якутска.

«Да, поручено представить предложения», — сказал Песков.

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