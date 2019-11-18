Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным моста через Лену
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Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил в своем Facebook получение одобрения от федеральных властей на строительство моста через реку Лену под Якутском.
В записи на странице он отметил, что за прошедший год была проделана большая работа.
По его словам,проект организации строительства моста уже готов. В его поддержке примут участие федеральные министерства. Также предстоит определить вариант прохождения трассы и провести переговоры с потенциальными инвесторами.
Он также напомнил, что российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию созревшей для реализации, а также дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву внести свои предложения по реализации проекта.