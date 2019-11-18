Через Лену построят мост

<img src="//img.gazeta.ru/files3/264/12818264/TASS_15624958-pic905-895x505-37068.jpg">

Президент России Владимир Путин одобрил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Письмо с просьбой главы Якутии Айсена Николаева о выделении на реализацию проекта средств из бюджета, он подписал «Ситуация созрела до реализации».

Лидер государства дал указание взять на вооружение данное предложение.

Уточняется, что протяженность моста составит три километра, он будет иметь 11 км подходов.

Для легковых автомобилей проезд по мосту будет бесплатным, остальным транспортным средствам будет необходимо платить от одной до четырех тысяч рублей.

Как стало известно, суммарную стоимость двухполосного моста оценили в 82,9 млрд рублей. Также отмечается, что при выделении гранта в размере в 54 млрд руб. на проект, строительные работы планируется закончить в 2025 году.