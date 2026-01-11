В Европе возмутились из-за молчания НАТО по важному вопросу

Молчание НАТО по поводу намерений президента США Дональда Трампа захватить Гренландию обеспокоило страны Евросоюза. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, европейские столицы обеспокоены тем, что НАТО может не защитить права Дании. Это может усилить ощущение безнаказанности Трампа в отношениях с союзниками.

11 января министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild отверг территориальные претензии американского лидера на Гренландию.

По его словам, «совершенно очевидно», что вопросы территориального суверенитета острова «решают исключительно Гренландия и Дания».

4 января Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.