Нардеп Чернев: иностранные войска могут разместить на Украине при двух условиях

Народный депутат Егор Чернев от партии «Слуга народа» заявил в эфире украинского медиаресурса «Новости Live», что иностранные войска могут быть размещены на Украине при двух условиях.

«Либо на это согласится Россия — и это станет условием мира. ЕС готов разместить войска в Украине. Либо Россию к этому принудят, и Соединенные Штаты станут гарантом для тех стран, которые будут размещать здесь свои силы», — отметил Чернев.

Он уточнил, что Украина продвигает именно вариант с гарантиями от США для европейских стран.

11 января французское издание AgoraVox писало, что гарантии безопасности, которые хочет предоставить Украине президент Франции Эммануэль Макрон, несостоятельны.

AgoraVox указывает, что инициатива закладывает основу для укрепления военного потенциала Украины за счет вооружений и живой силы европейских стран.

Таким образом лидеры Европейского союза, подчеркивает издание, вступают на путь прямой конфронтации с РФ, отвергая мирное урегулирование. Заявления французского лидера, по мнению AgoraVox, препятствуют достижению соглашений для завершения конфликта.

