По факту массового отравления в Шерегеше возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением туристов в Шерегеше

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр <...> Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Павлу <...> Курочкину доложить о ходе и результатах расследования», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что центральный аппарат СК РФ поставил на контроль исполнение данного поручения.

10 января в СМИ появилась информация о массовом отравлении туристов в Шерегеше. Более 10 отдыхающих жаловались на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела до 38,5°C. Многие связали ухудшение своего самочувствия с посещением бара Grelka.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, у сотрудников заведения общественного питания выявили норовирус второго генотипа. Более того, на пищеблоке бара были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На этом фоне персонал отстранили от работы, бар временно закрыли.

Ранее в сочинской гостинице отравились 20 юных регбистов.