Умер первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР

Скончался первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Водянов

Скончался первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza» со ссылкой на дочь спортсмена.

Дочь Водянова заявила, что ее отец скончался после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.

С 1953 года Водянов в высшей лиге начал выступать в составе московского ЦСКА. За семь сезонов он провел 115 матчей, забив 58 мячей. Привлекался в сборную СССР, в составе которой на первом чемпионате мира выиграл золотую медаль. В 1960/61 году играл в «Динамо» (Москва), а сезон 1964/65 провел в команде «Фили».

При этом по ходу карьеры Водянов играл еще в хоккей с шайбой. Его переход между этими видами хоккея случился из-за конфликтов с руководством московского армейского клуба. В 1961/62 году хоккеист выступал за воскресенский «Химик», а в 1962-64 — за команду «Салют».

Водянов в своей карьере успел поиграть в хоккей на траве. В составе ЦСК МО в 1955-56 году он выступал в высшей лиге и стал победителем Всесоюзных соревнований 1955 и 1956 года. Он привлекался в сборную СССР в 1956 году.

Ранее советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике умер на 78-м году жизни.