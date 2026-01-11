Великобритания пообещала Украине «Сумерки»

Лондон может передать Киеву баллистические ракеты Nightfall («Сумерки»). Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации издания, ракеты способны уничтожать цели на расстоянии почти 500 км. Снаряды оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достичь российской столицы.

Ракеты будут поставлены в рамках контракта на £9 млн. Министерство обороны королевства обратилось к производителям с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытных образца.

В декабре 2025 года правительство Великобритании выделило $805 млн (около 94 млрд рублей) на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Глава британского минобороны Джон Хили уточнил, что поставки вооружения начнут реализовывать в этом году и продолжат в течение 2026 года. Также, по его словам, Великобритания планирует передать Украине новые дроны-перехватчики Octopus.

Ранее Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО.