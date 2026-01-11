Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Великобритания пообещала Украине «Сумерки»

Daily Mail: Киев может получить британские баллистические ракеты Nightfall
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Лондон может передать Киеву баллистические ракеты Nightfall («Сумерки»). Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации издания, ракеты способны уничтожать цели на расстоянии почти 500 км. Снаряды оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достичь российской столицы.

Ракеты будут поставлены в рамках контракта на £9 млн. Министерство обороны королевства обратилось к производителям с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытных образца.

В декабре 2025 года правительство Великобритании выделило $805 млн (около 94 млрд рублей) на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Глава британского минобороны Джон Хили уточнил, что поставки вооружения начнут реализовывать в этом году и продолжат в течение 2026 года. Также, по его словам, Великобритания планирует передать Украине новые дроны-перехватчики Octopus.

Ранее Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595477_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+