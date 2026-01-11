«Хватит ли терпения?» Вратарь клуба РПЛ о новом тренере «Спартака»

Вратарь Песьяков: Карседо нужно время, чтобы «Спартак» понял его требования

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Совета» Сергей Песьяков выразил уверенность, что новый тренер московского «Спартака» Хуан Карседо сможет улучить результаты команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«На короткой дистанции точно сможет. А вот в долгую - посмотрим. Карседо нужно время, чтобы команда поняла его требования, чтобы он собрал нужных ему футболистов. Хватит ли терпения у руководства? Но если ты назначаешь нового тренера, то нужно оказывать ему какое-то доверие», — отметил он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Карседо.