Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Шведские социал-демократы призвали разместить на Готланде межнациональные силы

Андерссон и Хультквист: на Готланде можно разместить межнациональные силы
Reuters

Лидер оппозиционной Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), экс-премьер Магдалена Андерссон и бывший министр обороны Петер Хультквист в статье для газеты Aftonbladet заявили, что Швеция может разместить на балтийском острове Готланд военные объекты многонациональных сил, тем самым усилив оборону острова.

Политики считают, что защиту острова можно улучшить за счет противовоздушной обороны, увеличения числа армейских подразделений, размещения противокорабельных ракетных батарей, формирования на острове десантного батальона.

«В дополнение к учениям с участием воинских контингентов разных стран может потребоваться размещение на Готланде многонациональных сил, прежде всего из соседних государств. <...> Мы рассматриваем присутствие международных войск на Готланде как четкий политический сигнал безопасности», — говорится в публикации.

7 ноября агентство Bloomberg писало, что туристический остров Готланд в Швеции становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море против России.

Представитель Готландского полка Томас Энгсхаммар заявил, что большинство жителей острова приветствуют военное присутствие, но он признает, что некоторых беспокоят шум и ограничения на застройку вокруг тренировочных полигонов. В Швеции есть много мест, которые лучше подходят для военных учений, чем Готланд, отметил он, добавив, что военные находятся здесь по стратегическим причинам.

Ранее в Швеции призвали западные страны перейти в «режим войны» ради мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595507_rnd_7",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Подорожает все — от водки до бензина. За какие товары россияне будут платить больше в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+