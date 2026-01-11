Шведские социал-демократы призвали разместить на Готланде межнациональные силы

Андерссон и Хультквист: на Готланде можно разместить межнациональные силы

Лидер оппозиционной Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), экс-премьер Магдалена Андерссон и бывший министр обороны Петер Хультквист в статье для газеты Aftonbladet заявили, что Швеция может разместить на балтийском острове Готланд военные объекты многонациональных сил, тем самым усилив оборону острова.

Политики считают, что защиту острова можно улучшить за счет противовоздушной обороны, увеличения числа армейских подразделений, размещения противокорабельных ракетных батарей, формирования на острове десантного батальона.

«В дополнение к учениям с участием воинских контингентов разных стран может потребоваться размещение на Готланде многонациональных сил, прежде всего из соседних государств. <...> Мы рассматриваем присутствие международных войск на Готланде как четкий политический сигнал безопасности», — говорится в публикации.

7 ноября агентство Bloomberg писало, что туристический остров Готланд в Швеции становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море против России.

Представитель Готландского полка Томас Энгсхаммар заявил, что большинство жителей острова приветствуют военное присутствие, но он признает, что некоторых беспокоят шум и ограничения на застройку вокруг тренировочных полигонов. В Швеции есть много мест, которые лучше подходят для военных учений, чем Готланд, отметил он, добавив, что военные находятся здесь по стратегическим причинам.

Ранее в Швеции призвали западные страны перейти в «режим войны» ради мира.