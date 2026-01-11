Размер шрифта
В МИД Кубы заявили о праве страны импортировать топливо

МИД: Куба может импортировать топливо с рынков, готовых его поставлять
Глава МИД Кубы Брано Родригес заявил в соцсети X, что его страна имеет право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать.

«Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США», — написал Родригес.

11 декабря премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус заявил, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Кубы нацелена на экономическое «удушение» страны.

Он отметил, что новые меры, введенные администрацией Белого дома с момента переизбрания Трампа, преследуют цель экономического давления на Кубу, включая ограничение ее финансовых возможностей и каналов поставок, особенно в сфере топлива.

8 января американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

Ранее на Кубе ввели плавающий курс иностранной валюты.

