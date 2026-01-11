Размер шрифта
СМИ сообщили об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

NYP: военные США использовали мощное тайное оружие при захвате Мадуро
Adam Gray/Reuters

Американские военные использовали мощное тайное оружие при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.

По информации издания, военные США легко смогли «ослепить» венесуэльские радиолокационные системы и подавить огневые точки с помощью дронов. После этого в небе появились американские вертолеты со спецназом на борту.

«Все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — поделился собеседник газеты.

11 января министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина.

