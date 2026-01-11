Размер шрифта
Сирийская армия заняла последнее курдское поселение в Алеппо

Сирийские военные установили контроль над последним курдским поселением в Алеппо 
Силы обороны Сирии взяли контроль над населенным пунктом Шейх Максуд, который является последним курдским поселением в Алеппо. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, сирийские военнослужащие вошли в район вечером 10 января, после двух дней обороны. В настоящий момент поселение массово покидают гражданские. Кроме того, бойцы освободили заключенных из местной тюрьмы, значительную часть которых составляют сирийские пленные.

Шейх Максуд находился под контролем курдских сил в Алеппо с 2012 года. Даже при смене режима в Сирии курды смогли сохранить за собой этот район. Однако в сентябре сирийская армия начала операцию по его осаде. В ходе вооруженных столкновений зафиксированы десятки потерь среди гражданских лиц.

Как сообщили в управлении операций сирийской армии, начиная с 15:00 по местному времени оставшиеся бойцы курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) будут обезоружены и вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка.

Ранее политолог рассказал о способности России помочь Сирии в ситуации с курдами и друзами.
 
