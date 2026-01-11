На Пхукете госпитализировали 23 россиян после крушения катера

После инцидента на Пхукете, где прогулочный катер столкнулся с рыболовецким судном, 23 гражданина России были доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в тайской провинции Егор Иванов.

«По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. <...> 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь», — уточнил он.

Кроме того, дипломат отметил, что одну россиянку 2008 года рождения спасти не удалось.

Инцидент произошел 11 января неподалеку от острова Ко Кай — столкнулись скоростной катер Korawich Marine 888 и рыболовецкий траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту катера находилось 52 туриста и три члена экипажа. В результате инцидента нос катера получил значительные повреждения, что привело к затоплению и последующему перевороту судна. Среди пассажиров возникла паника — люди в отчаянии пытались помочь своим близким и выбраться из тонущего судна.

Ранее турист из России ушел под воду во время купания на Пхукете на глазах у друзей.