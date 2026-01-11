Размер шрифта
В МИД Кубы заявили об угрозе со стороны США

МИД Кубы: поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и мира
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира. Об этом в X заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.

По его словам, американская сторона ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Также Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть.

В этот же день Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту также высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Соединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль.

Ранее Трамп допустил, что Рубио мог отомстить Венесуэле посредством военной операции.

