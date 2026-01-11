В Евросоюзе высказались за замену главы евродипломатии

Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике нацбезопасности Каю Каллас следует заменить. Об этом в интервью телекананалу TA3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, он впервые публично проговаривает данный тезис, даже ценой критики.

Фицо считает, что с текущим управлением Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.

До этого Каллас заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу не может произойти на основании мирного соглашения, поскольку ею должны быть выполнены условия для вступления в содружество.

Кроме того, глава евродипломатии заявила, что странам — членам Европейского союза необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».

Ранее Орбан сравнил Каллас с Гитлером.