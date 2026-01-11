Размер шрифта
В ряде районов Курской области зафиксировали нарушение электроснабжения

Хинштейн: четыре района Курской области остались без света
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Электроснабжение оказалось нарушено в четырех районах Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что отключение света произошло в населенных пунктах Кореневского, Рыльского, Хомутовского и Глушковского районов.

«Причина отключения устанавливается», — говорится в заявлении.

Хинштейн подчеркнул, что энергетики уже приступили к восстановительным работам — подачу электричества должны возобновить в ближайшее время. Как отметил губернатор, он держит ситуацию на личном контроле.

11 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что более 46 тыс. человек остались без электричества из-за аварии. Речь идет о жителях Каменско-Днепровского, Токмакского, Васильевского муниципальных округов и части районов городских округов Бердянск, Мелитополь. Всего отключение света зафиксировали в 117 населенных пунктах.

Кроме того, в семи населенных пунктах отключили воду. С такой проблемой столкнулись более 10 тыс. жителей. По словам главы региона, в данный момент сотрудники профильных служб принимают меры для устранения аварийной ситуации.

Ранее Владивосток и два района Приморского края оказались обесточены из-за аварии.

