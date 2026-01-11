Гренландия должна стать местом проведения военной операции НАТО с целью демонстрации силы. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN.

11 января Politico писало, что страны НАТО планируют усилить военное присутствие в Арктике на фоне угроз со стороны США захватить Гренландию. По данным издания, Европа пытается умиротворить угрозы американского лидера и избежать военной интервенции.

«Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию [в Гренландии], чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы», — сказал Франкен, по мнению которого, в случае передачи острова во владение США «победителем» останется лишь президент России Владимир Путин.

Дональд Трамп в последнее время заявляет о необходимости контроля страны над Гренландией. По его словам, этот остров имеет стратегическое значение для американской безопасности из-за присутствия российских и китайских кораблей и подводных лодок в регионе.

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Ранее политолог счел вопросом времени переход Гренландии под контроль США.