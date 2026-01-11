Москвичка оглохла во время отдыха на Бали из-за разбившейся о голову бутылки

SHOT: на Бали туристка из РФ оглохла после удара стеклянной бутылкой

Жительнице Москвы понадобилась помощь медиков на Бали после конфликта в ресторане. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в округе Бадунг. По данным Telegram-канала, девушка по имени Карина отдыхала в заведении вместе с подругами. За соседним столиком сидела компания мужчин и одна женщина, никто из них с девушкой не контактировал.

Когда компания Карины решила покинуть ресторан и направилась к выходу, женщина за столиком бросила в нее стеклянную бутылку.

В результате туристка потеряла сознание. Когда медики приехали на место, женщина и один из ее спутников уже скрылись. Карине тем временем диагностировали травмы на лбу и губе. Медики зашили раны.

«По словам пострадавшей, у нее до сих пор сильно болит голова и не слышит правое ухо», – сообщается в публикации.

После инцидента пострадавшая обратилась в местную полицию. Как рассказала Карина, предположительно, обидчица родилась на Алтае, но на данный момент проживает на Бали.

