Переговоры о мире на Украине
Новости политики

Президент Ирана призвал граждан выйти на улицы

Пезешкиан призвал граждан Ирана выйти на улицы в знак протеста против беспорядков
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранский народ должен выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Он призвал иранский народ выйти на площади, чтобы «принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования».

По словам Пезешкиана, иранское общество «не приемлет тех, кто поджигает мечети».

Президент республики добавил, что признает мирные протесты, а представители правительства готовы встретиться со всеми протестующими сторонами внутри страны.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.

