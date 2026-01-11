Стало известно о желании Германии запустить миссию НАТО «Арктический страж»

Германия намерена выступить с предложением о создании миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе с целью снижения напряженности в отношениях с США, угрожающими захватить Гренландию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с планами немецкого правительства.

По данным агентства, новой миссии могут присвоить название «Арктический страж». Основой для нее может послужить другая миссия НАТО — «Балтийский часовой», запущенная в январе прошлого года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Как он сказал, датский остров якобы окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

11 января издание Daily Mail написало, что американский лидер поручил командованию специальных операций разработать план возможного вторжения в Гренландию. Источники отметили, что в администрации Трампа настолько воодушевлены успехом операции в Венесуэле, что хотят быстро захватить датский остров, «прежде чем Москва или Пекин предпримут какие-либо действия».

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали притязания Трампа на Гренландию.