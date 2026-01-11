Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Стало известно о желании Германии запустить миссию НАТО «Арктический страж»

Bloomberg: Германия предложит создать миссию НАТО для мониторинга в Арктике
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Германия намерена выступить с предложением о создании миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе с целью снижения напряженности в отношениях с США, угрожающими захватить Гренландию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с планами немецкого правительства.

По данным агентства, новой миссии могут присвоить название «Арктический страж». Основой для нее может послужить другая миссия НАТО — «Балтийский часовой», запущенная в январе прошлого года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Как он сказал, датский остров якобы окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

11 января издание Daily Mail написало, что американский лидер поручил командованию специальных операций разработать план возможного вторжения в Гренландию. Источники отметили, что в администрации Трампа настолько воодушевлены успехом операции в Венесуэле, что хотят быстро захватить датский остров, «прежде чем Москва или Пекин предпримут какие-либо действия».

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали притязания Трампа на Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595321_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Подорожает все — от водки до бензина. За какие товары россияне будут платить больше в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+