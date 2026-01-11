Освобожденный из французской тюрьмы баскетболист Касаткин назвал главное желание

Баскетболист Касаткин заявил о стремлении как можно скорее вернуться в спорт

Российский баскетболист Даниил Касаткин в интервью телеканалу «Россия» заявил, что после возвращения из Франции старается вернуть себе привычную жизнь.

«Хочу как можно скорее вернуться в баскетбол. Но это приятные заботы, очень радостные, очень счастливые. Даже обычные и регулярные вещи сейчас делают моменты невероятными и счастливыми. Буду использовать эту возможность по максимуму и становиться лучше и лучше», — отметил он.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В тот же день спортсмен вернулся в Россию.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

