Следствию передали бриллиант оштрафованного за взятки главы ТБСС

Московский суд оставил в силе решение об аресте бриллианта весом более 10 карат и стоимостью свыше 112 миллионов рублей, изъятого у председателя совета директоров «Таможенного брокера спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова в ходе расследования дела о подкупе сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, камень будет передан следователям в рамках другого уголовного производства.

«Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант (природный алмаз в обработанном виде) со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish — excellent, symmetry — excellent, fluorescence — none, стоимостью 112 192 217 рублей, — передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу», — говорится в резолютивной части приговора.

Помимо этого, суд первой инстанции постановил сохранить арест до момента исполнения приговора в части штрафа, наложенного на Хирьякова, на один из его банковских счетов, где находится более 195,5 миллионов рублей.

До этого Московский суд назначил штраф в размере 163,2 млн рублей Хирьякову по уголовному делу о даче взятки должностному лицу Федеральной таможенной службы.

Ранее в Челябинске задержали экс-депутата по делу о крупной взятке.