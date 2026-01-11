Размер шрифта
Правительство Судана вернулось в Хартум

Премьер Судана Идрис объявил о возвращении правительства в столицу страны Хартум
Премьер-министр Судана Камил Идрис официально объявил о возвращении правительства в столицу страны. Об этом сообщает Al Arabiya.

До этого правительственные структуры вынуждено базировались в Порт-Судане на северо-востоке страны.

По словам Идриса, возвращение кабмина в Хартум представляет «новый сигнал надежды» для всего суданского народа. Этот шаг также является началом нового этапа в политической и экономической сферах, добавил премьер.

Он рассказал, что правительство в первую очередь займется обеспечением населения электроэнергией, а также восстановлением стабильного водоснабжения.

В июне 2025 года Идрис распустил временное правительство.

С апреля 2023 года в Судане происходили столкновения между армией и Силами быстрого реагирования, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее Судан предложил России военную базу с «видом на Красное море».

