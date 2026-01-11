Размер шрифта
В Израиле сообщили о волне атак по целям «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль начал волну атак по целям «Хезболлы» на юге Ливана
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новой серии ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, обвинив группировку в нарушении договоренностей о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение армии.

«В ответ на продолжающиеся нарушения «Хезболлах» договоренностей о прекращении огня ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлах» на юге Ливана», — заявили в израильской армии.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлах» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.

31 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня.

