МИД Кубы ответил на заявления Трампа

МИД Кубы обвинил США в шантаже и военном вмешательстве в дела других стран

Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США. Об этом на своей странице в соцсети X заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.

Он добавил, что как и любая другая страна, Куба имеет право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, и реализовывать свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть.

В этот же день Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль.

Ранее Трамп допустил, что Рубио мог отомстить Венесуэле посредством военной операции.