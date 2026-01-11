В Малайзии тысячи людей эвакуировали из-за стихии

В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 3,1 тыс. человек

В связи с масштабными наводнениями в восточной части Малайзии, свыше 3100 человек были временно перемещены и размещены в специальных эвакуационных пунктах. Об этом сообщает информационное агентство Bernama.

Наибольший ущерб от стихии пришелся на штаты Саравак, где были эвакуированы 2802 человека, и Сабах (366 эвакуированных).

Для оказания помощи пострадавшим на этих территориях было развернуто около 30 эвакуационных центров.

По предварительным оценкам, совокупный ущерб от наводнений, обрушившихся на Малайзию в 2024 году, достиг 933,4 миллиона ринггитов, что эквивалентно примерно $228,6 млн и составляет около 0,05% от ВВП страны.

