В Малайзии тысячи людей эвакуировали из-за стихии

В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 3,1 тыс. человек
В связи с масштабными наводнениями в восточной части Малайзии, свыше 3100 человек были временно перемещены и размещены в специальных эвакуационных пунктах. Об этом сообщает информационное агентство Bernama.

Наибольший ущерб от стихии пришелся на штаты Саравак, где были эвакуированы 2802 человека, и Сабах (366 эвакуированных).

Для оказания помощи пострадавшим на этих территориях было развернуто около 30 эвакуационных центров.

По предварительным оценкам, совокупный ущерб от наводнений, обрушившихся на Малайзию в 2024 году, достиг 933,4 миллиона ринггитов, что эквивалентно примерно $228,6 млн и составляет около 0,05% от ВВП страны.

В конце декабря Северная Калифорния столкнулась с серьезными последствиями непрекращающихся проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения. Разлив рек привел к тому, что многие жители оказались в ловушке в своих домах и транспортных средствах.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч домохозяйств остаются без света во Франции после сильного циклона.

