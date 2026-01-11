Размер шрифта
На польской границе украинский поезд задержали на 9 часов из-за контрабанды

Контрабанда сигарет задержала поезд на украинско-польской границе на 9 часов
Более 400 пассажиров, следовавших поездом из Днепропетровска в польский Холм, оказались в затруднительной ситуации, проведя девять часов на границе с Польшей. Причиной задержки, как сообщает Telegram-канал «Страна.ru», стали действия проводника, предпринявшего попытку незаконного провоза сигарет.

Сообщается, что в вентиляционных отверстиях было обнаружено около 150 блоков контрабандной табачной продукции.

В результате инцидента начальник поезда и проводник были отстранены от работы, а более семи вагонов с пассажирами остались в заложниках ситуации на пограничном пункте.

Очевидцы сообщают, что поезд простоял на границе девять часов. Попытки пассажиров связаться с «Украинской железной дорогой» через горячую линию и социальные сети не увенчались успехом, ответ так и не был получен.

До этого в Молдавии правоохранительные органы задержали четырех человек, включая предполагаемого организатора, в рамках расследования дела о контрабанде оружия из Украины. По информации местной прокуратуры, задержанные подозреваются в попытке незаконного перемещения через границу восьми единиц боеприпасов и восемнадцати компонентов, предназначенных для их сборки.

Ранее в московском аэропорту Внуково пресекли контрабанду валюты на 2,9 млн рублей.

