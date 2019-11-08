На поезда по Крымскому мосту продано свыше трех тысяч билетов

Более трех тысяч железнодорожных билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно реализовано на данный момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Продажа билетов на поезда в Крым началась в 8.00 по мск.

Уточняется, что билеты поступают в продажу за 60 суток до отправления поезда.

До этого стало известно, что за первые три часа на поезда приобрели более 500 билетов. Спустя еще два часа продали более половины билетов.