Назван ущерб Украины от сокращения транзита российского газа

Транзит природного газа через украинскую территорию в 2020 году может сократиться до 50 млрд куб. м. Об этом говорится в пресс-релизе.

Согласно прогнозам, в 2021 году эти потери составят до 30 млрд куб. м.

По расчетам, прямые потери украинской экономики составят 0,6% от ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП с 2021 года.

В Нацбанке также подчеркнули, что его прекращение поставок приведет как к прямым потерям валютных поступлений, так и к возникновению рисков для деятельности смежных секторов экономики. Кроме того, могут образоваться проблемы с собственными газовыми нуждами Украины.

Отмечается, что Нацбанк рассматривает и другие сценарии, согласно которым объемы транзита могут и увеличиться.