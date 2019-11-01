Потери от сокращения транзита газа из России посчитали на Украине
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Нацбанк Украины посчитал потери от сокращения поставок российского газа. Об этом говорится в пресс-релизе.
По данным организации, потери украинской экономики составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% в 2021.
Уточняется, что транзит российского газа уменьшится с примерно 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд в 2020 году, а также 30 млрд к 2021 году.
Кроме того, Нацбанк рассматривает и другие сценарии, согласно которым объемы транзита могут и увеличиться.
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