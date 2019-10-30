ФРС США снова уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Такое решение было принято по итогам заседания ФРС.
Как стало известно, ставка была снижена до 1,5–1,75%.
Ранее она составляла 1,75–2% годовых.
Отмечается, что снижение ставки прогнозировали большинство аналитиков.
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