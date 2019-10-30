Несырьевой экспорт России сократился на 4,7%

Минэкономразвития опубликовало отчет о сокращении несырьевого неэнергетического экспорта российских товаров. об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что экспорт уменьшился за первую половину 2019 года на 4,7% по сравнению с 2018 годом и составил $67,1 млрд. Заявляется, что впервые с 2017 года произошло сокращение несырьевого неэнергетического экспорта.

Уточняется, что данные изменения связаны с падением цен, а также сокращением урожая.

Так наибольшее снижение обозначено в экспорте пшеницы, стальных полуфабрикатов, летательных аппаратов и изделий из черных металлов, а увеличение — в экспорте платины, необработанного алюминий, боеприпасов и оружия.