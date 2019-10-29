Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Росстат назвал сообщения некоторых СМИ некорректными, так как измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике.

«Возможно, сообщения СМИ были связаны с тем, что в настоящее время Росстат совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ обсуждают дополнительный модуль выборочного обследования населения, фактически – новый тип исследования, целью которого является изучение положения семей с детьми до 6 лет», — сообщили в пресс-службе Росстата.

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