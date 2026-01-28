Видео: сильный пожар произошел на автомобильном заводе Volkswagen в Калуге

В Калуге сильный пожар произошел на автомобильном заводе Volkswagen, где сейчас собирают машины российского бренда Tenet (Chery). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Пожара на сейчас — около 4000 квадратных метров. Предварительно, полыхает пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве на Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль. Пожар произошел около 12:35. На место прибыли службы для ликвидации возгорания. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился Renault Sandero. О состоянии водителя вспыхнувшей машины не сообщается.

