«МВД можно закрывать»: в России дефицит кадров в полиции достигает 50%

В России нарастает проблема дефицита кадров в полиции – сотрудники массово увольняются, на фоне чего всего через пару месяцев нехватка работников достигнет 50%. Самая главная причина – низкие зарплаты в отрасли, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

«Дефицит кадров доходит до 40%. Года три назад было 30%, через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать», — завил специалист.

По его мнению, в первую очередь уходить из структуры работников вынуждает низкая зарплата, которая в среднем не превышает 60 тыс. рублей, отметил специалист. Второй причиной он назвал плохое отношение руководителей к сотрудникам. Второй по значимости причиной увольнений он назвал негативное отношение руководителей к сотрудникам, подчеркнув, что при хороших начальниках работники не уходят даже если им платят мало.

«Но система нормальных начальников выгоняет, так как они не выполняют плановые показатели: за это нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают», — заявил Пашкин.

С учетом этих обстоятельств, по его мнению, сегодняшняя система изживает саму себя, а ее сохранение требует кардинальных изменений и наведения порядка – это позволит сохранить кадры, которые сегодня предпочитают не ввязываться в споры, а просто уходить, заключил эксперт.

До этого руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев заявил, что дефицит кадров в МВД на сегодняшний день достигает 30-60%, зачастую один участковый работает на три района. Он объяснил это тем, что сегодня иногда курьеры и таксисты получают больше полицейских, хотя лежащая на них ответственность значительно ниже.

Ранее в полиции объяснили намерения Росгвардии разобраться с частными детективами.