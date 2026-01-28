Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Нереально сложно»: Фетисов о гонке Овечкина за рекордом Гретцки

Фетисов: надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки
John McDonnell/AP

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил надежду на достижение нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки. Его слова передает Sport24.

«Надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона. Овечкин может постараться забить достаточно, чтобы обойти Гретцки», — сказал Фетисов.

Встреча в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» завершилась со счетом 1:5. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Овечкин. Для Овечкина этот гол стал 919-м в регулярных чемпионатах и 77-м в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, общее количество забитых шайб Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф достигло 996. Теперь он занимает второе место в рейтинге снайперов НХЛ за всю историю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Отставание Овечкина от абсолютного рекорда составляет 20 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин объяснил, почему его гол не помог «Вашинтону» победить.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!