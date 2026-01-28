«Нереально сложно»: Фетисов о гонке Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил надежду на достижение нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки. Его слова передает Sport24.

«Надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона. Овечкин может постараться забить достаточно, чтобы обойти Гретцки», — сказал Фетисов.

Встреча в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» завершилась со счетом 1:5. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Овечкин. Для Овечкина этот гол стал 919-м в регулярных чемпионатах и 77-м в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, общее количество забитых шайб Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф достигло 996. Теперь он занимает второе место в рейтинге снайперов НХЛ за всю историю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Отставание Овечкина от абсолютного рекорда составляет 20 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

