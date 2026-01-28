Размер шрифта
Названо минимальное время физической активности в день для продления жизни

Lancet: даже 5 минут движения в день могут продлить жизнь
Даже минимальное увеличение физической активности — всего на пять минут в день — может заметно снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Исследование провела международная группа ученых под руководством специалистов из Норвежской школы спортивных наук. Исследователи проанализировали данные с носимых устройств более чем 130 тысяч человек из нескольких стран, чтобы понять, как небольшие изменения в повседневной активности связаны с продолжительностью жизни.

Авторы сосредоточились на двух группах: так называемой группе высокого риска — 20% наименее активных участников, и более широкой популяции, включавшей всех, кроме самых активных 20%. Расчеты показали, что дополнительные 5 минут умеренной или интенсивной физической активности в день могут потенциально предотвратить до 6% всех смертей в группе высокого риска и до 10% — в популяционном масштабе. Сокращение времени сидения на 30 минут в день тоже снижало риск смерти, пусть и в меньшей степени.

Особенно выраженный эффект наблюдался у людей, которые двигались меньше всего и большую часть дня проводили сидя. Именно для них даже небольшие изменения — короткая прогулка, подъем по лестнице или несколько минут активного движения — давали наибольший потенциальный выигрыш для здоровья.

«Мы видим, что даже небольшие и реалистичные изменения в уровне активности могут приносить ощутимую пользу, особенно для самых малоподвижных людей», — отметили авторы работы.

При этом рекомендации ВОЗ остаются прежними — не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. Однако новое исследование показывает: путь к этим целям может начинаться с совсем небольших шагов.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от последствий хронического стресса.
 
