Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Арестованный глава минтранса Кубани дал показания на подельников

ТАСС: в деле о мошенничестве в минтрансе Кубани вскрылись новые эпизоды за 10 лет
Администрация Краснодарского края

Глава минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, ранее арестованный по подозрению в мошенничестве, в рамках досудебного соглашения дал ценные показания на других фигурантов дела. Об этом ТАССсообщили в правоохранительных органах региона.

»<...> выявлены новые эпизоды противоправной деятельности за 10 лет, расследование продолжается», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что Переверзев признал вину в полном объеме и отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Как писали СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

До этого Генпрокуратура потребовала арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции Вороновского и членов его семьи. Кроме экс-депутата, ведомство требует изъять активы депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматривать Центральный районный суд Сочи.

Ранее арестованный глава минтранса Краснодарского края признал вину.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!