Арестованный глава минтранса Кубани дал показания на подельников

ТАСС: в деле о мошенничестве в минтрансе Кубани вскрылись новые эпизоды за 10 лет

Глава минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, ранее арестованный по подозрению в мошенничестве, в рамках досудебного соглашения дал ценные показания на других фигурантов дела. Об этом ТАССсообщили в правоохранительных органах региона.

»<...> выявлены новые эпизоды противоправной деятельности за 10 лет, расследование продолжается», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что Переверзев признал вину в полном объеме и отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Как писали СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

До этого Генпрокуратура потребовала арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции Вороновского и членов его семьи. Кроме экс-депутата, ведомство требует изъять активы депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматривать Центральный районный суд Сочи.

