Пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу

В Китае пожарные оказали помощь ребенку, у которого в носовой полости застрял небольшой кодовой замок, пишет Oddity Central.

Точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Предположительно, мальчик играл с замком и по неосторожности поместил его в нос. В какой-то момент извлечь предмет самостоятельно он уже не смог.

После нескольких безуспешных попыток снять замок ребенок обратился за помощью к родителям. Однако они также не смогли удалить инородный предмет, не причинив мальчику сильной боли и риска травм, после чего было принято решение обратиться в местную пожарную часть.

Сотрудники экстренных служб осмотрели ситуацию и пришли к выводу, что попытка вытащить замок рывком или с применением давления может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки или носовой перегородки мальчика.

В результате пожарные приняли решение аккуратно разрезать замок при помощи специальных ножниц. Операция прошла успешно, школьник не получил серьезных травм.

