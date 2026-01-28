Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу

OC: китайские пожарные помогли ребенку с защелкнувшимся кодовым замком на носу

В Китае пожарные оказали помощь ребенку, у которого в носовой полости застрял небольшой кодовой замок, пишет Oddity Central.

Точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Предположительно, мальчик играл с замком и по неосторожности поместил его в нос. В какой-то момент извлечь предмет самостоятельно он уже не смог.

После нескольких безуспешных попыток снять замок ребенок обратился за помощью к родителям. Однако они также не смогли удалить инородный предмет, не причинив мальчику сильной боли и риска травм, после чего было принято решение обратиться в местную пожарную часть.

Сотрудники экстренных служб осмотрели ситуацию и пришли к выводу, что попытка вытащить замок рывком или с применением давления может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки или носовой перегородки мальчика.

В результате пожарные приняли решение аккуратно разрезать замок при помощи специальных ножниц. Операция прошла успешно, школьник не получил серьезных травм.

Ранее пожарные приехали на вызов, чтобы спасти кота, запершегося в машине хозяйки.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!