Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Названы три главных фаворита Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль» — фавориты Лиги чемпионов
Susana Vera/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Назвать фаворитов Лиги чемпионов сложно. Понятно, что есть команды, которые сейчас ниже, чем мы привыкли видеть. Так же «Барселона», которая все-таки выглядит достаточно уверенно по сезону. Серди фаворитов тот же «Реал», который всегда борется за все трофеи, тот же «Ливерпуль». Достаточно много команд, которые будут претендовать на победу в турнире», — подчеркнул Деменко.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов испанская «Барселона», лидирующая в национальном чемпионате, занимает девятое место с 13 очками и на данный момент не попадает в топ-8, что дает право начать плей-офф сразу со второй стадии. «Реал» и «Ливерпуль» занимают третье и четвертое места соответственно.

Ранее комментатор «Матч ТВ» раскритиковал трансфер «Спартака».
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!