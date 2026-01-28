Названы три главных фаворита Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Назвать фаворитов Лиги чемпионов сложно. Понятно, что есть команды, которые сейчас ниже, чем мы привыкли видеть. Так же «Барселона», которая все-таки выглядит достаточно уверенно по сезону. Серди фаворитов тот же «Реал», который всегда борется за все трофеи, тот же «Ливерпуль». Достаточно много команд, которые будут претендовать на победу в турнире», — подчеркнул Деменко.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов испанская «Барселона», лидирующая в национальном чемпионате, занимает девятое место с 13 очками и на данный момент не попадает в топ-8, что дает право начать плей-офф сразу со второй стадии. «Реал» и «Ливерпуль» занимают третье и четвертое места соответственно.

