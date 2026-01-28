Сейсмологи сообщили о втором за утро землетрясении у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 228 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 32,8 км.

При этом информация об ощущаемости толчков в населенных пунктах не поступала, данных о возможных разрушениях также не приводится.

Это уже второе землетрясение, которое случилось на Камчатке за утро. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи Северных Курил. По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился в 239 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Данных об ощутимости специалистам не поступало, тревогу цунами также не объявляли.

Ранее в Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений.