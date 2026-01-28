Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Сейсмологи сообщили о втором за утро землетрясении у берегов Камчатки

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 228 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 32,8 км.

При этом информация об ощущаемости толчков в населенных пунктах не поступала, данных о возможных разрушениях также не приводится.

Это уже второе землетрясение, которое случилось на Камчатке за утро. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи Северных Курил. По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился в 239 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Данных об ощутимости специалистам не поступало, тревогу цунами также не объявляли.

Ранее в Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!