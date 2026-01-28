Размер шрифта
В России объяснили, для чего Киеву нужны два мирных соглашения

Политолог Колташов: два мирных договора дадут Киеву возможность возобновить войну
Возможное подписание двух мирных договоров между Украиной и США, а также между США и Россией даст Киеву возможность в любой момент возобновить военные действия после перевооружения. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Подобный формат соглашения позволяет обеим сторонам конфликта в любой момент возобновить военные действия. Разница будет заключаться только в том, что Россия таким образом нарушит соглашение с США, а тем самым оскорбит Вашингтон. А вот Киеву Вашингтон может простить подобное нарушение, если оно будет соответствовать планам Белого дома», — пояснил политолог.

Заключив соглашение с США, Киев наконец-то подтвердит официально, что Украина является зоной влияния Вашингтона, и таким образом получит те самые гарантии безопасности, считает Колташов.

«Кроме того, заключение соглашения непосредственно с США, а не с Россией поможет Киеву спасти бандеровскую честь. Сколько раз украинские власти говорили, что с Москвой никаких переговоров, никаких соглашений не будет, потому что они нас презирают и ненавидят. Если бы после этого был заключен мир, то появилось бы много вопросов. А так формально договор-то с США подписан», — отметил политолог.

По его мнению, России подобный формат договоренностей не подходит, потому что он, скорее всего, не включает в себя пункты о денацификации и демилитаризации Украины, а это было принципиально с самого начала СВО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил изданию «Европейская правда», что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией.

Ранее в Госдуме ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным.
 
