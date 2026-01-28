Размер шрифта
Швеция обязала заранее уведомлять о передвижении российских дипломатов в стране

МИД Швеции обязал посольство РФ заранее уведомлять о передвижении дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство России, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Беляев уточнил, что эта мера затрагивает не сотрудников посольства России, которые уже работают в Швеции, а дипломатов, приезжающих сюда из других стран. Дипломаты, пребывающие на шведской территории, также должны уведомлять о своих передвижениях в случаях поездок в другие европейские страны, например, при доставке дипломатической почты.

Посол высказал мнение, что цель таких ограничений — затруднить работу посольств и консульств РФ.

Накануне стало известно, что МИД Франции официально проинформировал посольство России, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов. Такая мера начала действовать 25 января. В посольстве РФ в Париже назвали дискриминацией новые правила.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал заявление президента Франции о «неизбежной» войне с Россией.
 
