Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина

Кириенко заявил, что его впечатлили слова Путина о президентстве
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о том, что главным качеством для главы государства должно быть умение чувствовать боль другого человека, как свою, поразили первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом пишет ТАСС.

В 2000-х годах Кириенко присутствовал на встрече Путина со школьниками и студентами в Приволжье. Один из учащихся задал главе государства вопрос о качествах лидера государства.

«Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», — сказал Кириенко.

В декабре 2025 года в интервью телеканалу India Today Путин заявил, что не сожалеет о своих действиях. Российский лидер добавил, что руководствуется «одним общим правилом»: делать то, что считает не просто необходимым, а то, чего не имеет права не делать.

Ранее Путин оценил идею восстановления СССР.
 
