«Есть вопросы»: в Госдуме ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным

Депутат Белик: слова Зеленского о встрече с Путиным не надо воспринимать всерьез

Киев не раз срывал мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, поэтому заявление Владимира Зеленского о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным не стоит воспринимать как достоверную информацию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Пытаясь уловить направление мирного трека и испытывая давление Вашингтона по поводу урегулирования, Зеленский теоретически может согласиться на любые встречи, а затем это просто не реализовать. Кроме того, он уже давно не является легитимным лицом, поэтому к тому, что предполагается закрепить его подписью, тоже есть вопросы, даже если это касается Запорожской АЭС, а не урегулирования конфликта в целом», — подчеркнул парламентарий.

По словам Белика, даже если предположить, что подобная встреча обсуждалась киевским режимом, верить словам его представителей нельзя.

Кроме того, как напомнил депутат, Зеленский своим указом сам установил себе запрет на прямые переговоры с Россией и пока это решение не отменял.

Белик подытожил, что Киев, озвучивая подобные заявления, не в первый раз срывает мирные договоренности и имитирует переговорный процесс.

«Так что воспринимать сказанное представителями киевского режима как официальную и достоверную информацию не стоит», — добавил он.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.

